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        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Birinci Dönem Toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:02 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:19
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        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Birinci Dönem Toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

        Soytürk, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, toplantıda yatırımcı kuruluşların faaliyetlerinin hem üç aylık bir değerlendirmesi yapılacak olup, dönem içinde kuruluşların karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümleri ile birlikte koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüleceğini söyledi.

        Yatırımcı kuruluşlardan alınan raporlar doğrultusunda kentte 297 projenin bulunduğu belirten Soytürk, "Bu projelerden bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı da devam etmektedir. Sektörel olarak ise ilimiz projeleri eğitim 83, tarım 78, ulaştırma-haberleşme 40, sağlık 23, enerji 23, madencilik 5, konut 1 ve diğer kamu hizmetleri ise 44 tanedir." dedi.

        Vali Soytürk'ün konuşmasının ardından bölge müdürlükleri yatırımlar hakkında sunum yaptı.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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