Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında motosiklet turu düzenlendi
Tekirdağ'da Turizm Haftası kutlamaları kapsamında motosiklet turu düzenlendi.
Tekirdağ'da Turizm Haftası kutlamaları kapsamında motosiklet turu düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Motosiklet Derneği işbirliğinde düzenlenen motosiklet turuna, yaklaşık 500 motosikletli ve aileleri katıldı.
Şehir merkezinde bulunan yat limanında toplanan motosikletliler, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle Kumbağ, Uçmakdere, Gaziköy ve Yeniköy'e kadar uzanan rotayı takip etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, etkinliğin katılımcılara benzersiz bir doğa deneyimi sunduğunu söyledi.
Güzel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptıklarını belirten Karaküçük, "Tekirdağ'ın eşsiz görüntülerinin eşliğinde Ganos dağının muhteşem manzarasıyla güzel bir yolculuğumuz olacak." dedi.
Karaküçük, hafta kapsamında birçok etkinliğe imza attıklarını belirterek, motosiklet turunun sonunda doğanın temiz tutulması ve farkındalık yaratmak adına çevre temizliği yapılacağını dile getirdi.
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