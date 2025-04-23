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        Milli karateci Ayza Akgün'ün hedefi Balkan şampiyonluğu

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da iki yıl önce başladığı karatede iki Türkiye şampiyonluğu yaşayan 7 yaşındaki Ayza Akgün, Karadağ'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:32
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        Milli karateci Ayza Akgün'ün hedefi Balkan şampiyonluğu
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da iki yıl önce başladığı karatede iki Türkiye şampiyonluğu yaşayan 7 yaşındaki Ayza Akgün, Karadağ'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

        Çorlu Karate Spor Kulübünde antrenör Bülent Bozoğlu ile çalışmalara başlayan Ayza, kısa sürede kendini geliştirerek katıldığı organizasyonlarda başarılar elde etti.

        Tekirdağ'da düzenlenen yerel şampiyonalarda ve Edirne'deki uluslararası turnuvada üç altın madalya kazanan Ayza, geçen yıl Minikler Türkiye Karate Şampiyonası'nda minik kızlar katada birinci oldu.

        Bu yıl da 10-13 Nisan tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayza, başarılı grafiğini sürdürdü.

        Başarılarıyla dikkati çeken minik sporcu, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Karadağ'da gerçekleştirilecek 29. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

        Ayza, şampiyonada en iyi şekilde mücadele ederek madalya kazanmak istiyor.

        - "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

        Milli sporcu Ayza Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karateyi çok sevdiğini söyledi.

        Sürekli çalışarak kendini geliştirmeye çalıştığını belirten Ayza, "Karatede ilk maçlarıma çıktığımda biraz heyecanlanmıştım. Sonradan alıştım ve kendimi toparladım. Şimdi eskisi kadar heyecanlanmıyorum. Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak çok güzel bir duyguydu. Ben de çok şaşırdım ama çok mutlu oldum. Balkan Şampiyonası'nda da birinci olmaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

        - "Ayza'nın başarıları küçümsenecek başarılar değil"

        Antrenör Bülent Bozoğlu da sporcusunun yaşına göre önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

        Ayza'nın iki yıldır katıldığı Türkiye şampiyonalarından altın madalyayla döndüğünü aktaran Bozoğlu, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl da Ayza ile bir Türkiye şampiyonluğu yaşadık. 6 yaş grubunda Türkiye'nin en minik karatecisi olarak kata branşında şampiyon oldu. Bu yıl da şampiyonluk sözünü tuttu. Ayza'nın başarıları küçümsenecek başarılar değil. Karatede iki yıl gibi kısa bir sürede üst üste iki Türkiye şampiyonluğu kazanmak kolay değil."

        Bozoğlu, sporcusunun başarılarının artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

        Ayza'nın çok istikrarlı bir sporcu olduğuna dikkati çeken Bozoğlu, "Gece gündüz çalıştı, disiplinli bir şekilde ilerledi. Şimdi de Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kısmetse oradan da birincilikle dönecek. Ayza'ya emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum, sözünü tuttu. Ben de bir antrenör olarak elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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