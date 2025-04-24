Tekirdağ'da park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
R.Y. idaresindeki 59 ALC 620 plakalı otomobil, Hatip Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı.
Kazada yaralanan R.Y. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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