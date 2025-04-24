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        Tekirdağ'da park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:43
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        Tekirdağ'da park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        R.Y. idaresindeki 59 ALC 620 plakalı otomobil, Hatip Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı.

        Kazada yaralanan R.Y. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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