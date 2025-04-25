Çorlu Belediyesi ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Çorlu Belediyesi hizmet binası encümen salonunda yapılan toplantı ile imza altına alınan protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin, kamuya yararlı işlerde çalıştırılarak topluma kazandırılacağı kaydedildi.

Protokol, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel tarafından imzalandı.

İşbirliği çerçevesinde, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin, temizlik hizmetleri, bakım-onarım hizmetleri, çevre düzenleme hizmetleri ve genel idare hizmetleri gibi alanlarda çalıştırılmasının planlandığı vurgulandı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, imza töreninde yaptığı açıklamada, toplumun huzuru ve bireylerin yeniden kazanımı adına protokolü imzalamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

İşbirliğinin hem yükümlü bireylerin topluma uyum sürecine katkı sunmasını hem de kentte dayanışma kültürünü güçlendirmesini dilediğini ifade eden Sarıkurt, "Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülere kamuya yararlı işlerde çalışma imkanı sağlayarak onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve topluma yeniden kazandırılmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.