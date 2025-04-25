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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:01 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:01
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediyesi ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        Çorlu Belediyesi hizmet binası encümen salonunda yapılan toplantı ile imza altına alınan protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin, kamuya yararlı işlerde çalıştırılarak topluma kazandırılacağı kaydedildi.

        Protokol, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel tarafından imzalandı.

        İşbirliği çerçevesinde, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin, temizlik hizmetleri, bakım-onarım hizmetleri, çevre düzenleme hizmetleri ve genel idare hizmetleri gibi alanlarda çalıştırılmasının planlandığı vurgulandı.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, imza töreninde yaptığı açıklamada, toplumun huzuru ve bireylerin yeniden kazanımı adına protokolü imzalamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

        İşbirliğinin hem yükümlü bireylerin topluma uyum sürecine katkı sunmasını hem de kentte dayanışma kültürünü güçlendirmesini dilediğini ifade eden Sarıkurt, "Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülere kamuya yararlı işlerde çalışma imkanı sağlayarak onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve topluma yeniden kazandırılmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        İmza töreni fotoğraf çekimi ile sona erdi.

        - Öğrenciler Atatürk Evi'ni ziyaret etti

        Çorlu Belediyesi Emine-Ali Yeter Çok Amaçlı Eğitim Merkezi Anaokulu öğrencileri, Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

        Öğretmenleri eşliğinde yaptıkları ziyarette evi gezen öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, minik ziyaretçilerin, Atatürk'ün kişisel eşyalarını, fotoğraflarını ve döneme ait belgeleri yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Öğrencilerin, Atatürk'ün hayatına dair önemli bilgiler edindiğini ve sorular sorarak meraklarını giderdiğini kaydeden Sarıkurt, Emine-Ali Yeter Çok Amaçlı Eğitim Merkezi Anaokulu öğrencilerinin Çorlu Atatürk Evi'ne gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyaretin tekrarlanacağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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