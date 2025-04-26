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        Tekirdağ'da özel çocuklar aileleriyle birlikte çevre temizliği yaptı

        Tekirdağ'da özel çocuklar farkındalık oluşturmak için aileleriyle birlikte çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:46 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:57
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        Tekirdağ'da özel çocuklar aileleriyle birlikte çevre temizliği yaptı
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        Tekirdağ'da özel çocuklar farkındalık oluşturmak için aileleriyle birlikte çevre temizliği yaptı.

        Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesince, otizm farkındalık ayı dolayısıyla Valilik önünde program düzenlendi.

        Programda, vakıfta eğitim gören öğrenciler dans gösterisi sundu.

        Beğenilen gösterinin ardından özel öğrenciler farkındalık oluşturmak için Hükümet Caddesi'nde aileleriyle birlikte çevre temizliği yaptı.

        ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, burada yaptığı konuşmada, herkesin özel çocukların farkında olması gerektiğini söyledi.

        Özel çocuklara imkan verildiğinde neler yapabildiğinin çok güzel örnekleri olduğunu ifade eden Güneş, "Bugün düzenlediğimiz etkinlikle anlamlı bir farkındalık oluşturmak istedik. Çocuklarımız aileleriyle, bizlerle çevre temizliği yaptı. Özel çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onlara daha çok hayatın içinde tutmaya devam edeceğiz." dedi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da belediye olarak her zaman özel bireylerin yanında olduklarını aktararak, belediyede çalışan özel bireylerinde kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

        Programa, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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