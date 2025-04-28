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        Tekirdağ'da yerli buğday çeşidi "NKÜ Paşaeli" tescillendi

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin 12 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu geliştirdiği yeni buğday çeşidi "NKÜ Paşaeli", Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce (TTSM) tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:17
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        Tekirdağ'da yerli buğday çeşidi "NKÜ Paşaeli" tescillendi
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin 12 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu geliştirdiği yeni buğday çeşidi "NKÜ Paşaeli", Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce (TTSM) tescillendi.

        Islah edilen buğday ise beyaz daneli olması, yüksek verimi ve hastalıklara dayanıklılığıyla dikkati çekiyor.

        Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun soluklu araştırmalar neticesinde ülke tarımına önemli bir katkı sunduklarını belirtti.

        Prof. Dr. Başer, buğday ıslah çalışmalarını Prof. Dr. Oğuz Bilgin, Prof. Dr. Alpay Balkan ve Arş. Gör. Dr. Damla Balaban Göçmen ile birlikte yürüttüklerini söyledi.

        Çeşidin ıslah sürecinin 2012 yılında başladığını aktaran Başer, "Farklı çeşitleri melezleyerek en iyi kombinasyonları seçtik. 3 yıl önce aday çeşidimizi TTSM'ye gönderdik. Yapılan denemeler sonucunda 'NKÜ Paşaeli' ismiyle tescil edilmesi uygun görüldü." dedi.

        -"Beyaz daneli ve yüksek verimli"

        Tescillenen buğdayın beyaz daneli yapısı, yüksek verimi ve hastalıklara karşı dayanıklılığıyla öne çıktığını vurgulayan Başer, "Çeşidimiz kışlık ve orta erkenci özellik gösteriyor. Trakya'daki tescil denemelerinde verim standartlarını yüzde 8 oranında geçti. Enerji değeri 300 ile 400 arasında. Beyaz daneli olması kalite açısından önemli bir avantaj. Yatma problemi yok, soğuklara karşı dayanıklı. Trakya bölgesi için ciddi bir alternatif olacak." diye konuştu.

        -"Verim 900 kilograma kadar çıkabiliyor"

        Yeni çeşidin verim potansiyeline de değinen Başer, "Verim yönünden dönümde 800-850 kilogram seviyelerine ulaşılıyor. Bazı bölgelerde 900 kilograma kadar çıktığı tespit edildi." bilgisini paylaştı.

        Başer, "NKÜ Paşaeli" çeşidinin tüm tohumculuk kuruluşlarının kullanımına açık olduğunu belirterek, çiftçilere kaliteli ve yüksek verimli yeni bir alternatif sunduklarını sözlerine ekledi.

        NKÜ Ziraat Fakültesi akademisyenleri daha önce "Ziraat", "Lider", "Ergene", "Zirve" ve "Asia" isimli buğday çeşitlerini de tescil ettirmişti.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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