Tekirdağ'da "Çanakkale Zaferi" sergisi açıldı
Tekirdağ'da, Çanakkale Zaferi sergisi açıldı.
Tekirdağ'da, Çanakkale Zaferi sergisi açıldı.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, zaferi anlatan 35 fotoğraf sanatseverlerle buluştu.
Açılış töreninde konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihinde dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.
Karaküçük, serginin özellikle genç nesillerin tarih bilincini güçlendirmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.
Sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.
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