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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:17
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk makamında kabul ettiği, Toraman ile bir süre görüştü.

        Soytürk, ziyaretinden dolayı Toraman'a teşekkür etti.

        - Yüceer, Kapaklı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kapaklı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüceer, ilçede devam eden asfaltlama çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Yüceer, ilçede esnaf ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

        İlçenin daha yaşanabilir hale gelmesi için çalıştıklarını aktaran Yüceer, "İlçemizin daha estetik ve daha modern bir yapıya kavuşması için yürüttüğümüz projeleri yerinde değerlendirdik. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, konforlu alanlar yaratacak projelerimiz için kararlılıkla çalışıyoruz."ifadelerini kullandı.

        - İlçe Tarım ve Orman personeline yangın eğitimi verildi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğünce Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline temel yangın eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi.

        Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklamaya göre, personele yangın öncesi alınması gereken önlemler, yangın anında doğru müdahale yöntemleri ile tahliye süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi.

        Teorik bilgilendirme sonrasında çalışanlarla birlikte uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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