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        Tekirdağ'da poyraz 5 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:08
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        Tekirdağ'da poyraz 5 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
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        Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.

        Süleymanpaşa ilçesindeki küçük tekneli balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

        Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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