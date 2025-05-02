Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen 3 adreste yapılan aramada, 873,43 gram esrar, 320 gram kokain, 9 ruhsatsız tabanca, 67 tabanca fişeği, pres makinesi, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 910 bin lira ele geçirildi.

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