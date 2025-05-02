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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:28
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen 3 adreste yapılan aramada, 873,43 gram esrar, 320 gram kokain, 9 ruhsatsız tabanca, 67 tabanca fişeği, pres makinesi, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 910 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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