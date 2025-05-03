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        Tekirdağ'da çevreyi kirleten 64 tesise 50 milyon 212 bin lira ceza

        Tekirdağ'da ocak-nisan ayları arasında çevreyi kirleten 64 tesise 50 milyon 212 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:46
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        Tekirdağ'da çevreyi kirleten 64 tesise 50 milyon 212 bin lira ceza
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        Tekirdağ'da ocak-nisan ayları arasında çevreyi kirleten 64 tesise 50 milyon 212 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı olarak mesai içi ve dışı saatlerde 429 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

        Hava ve su kirliliği ile diğer konularda yapılan denetimlerde, 64 tesise 50 milyon 212 bin lira idari para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, 14 tesisin de faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

        Denetimlerin devam edeceği aktarılan açıklamada, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere, Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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