Hayrabolu'dan hacı kafilesi törenle uğurlandı

İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, yaptığı konuşmada, tüm hacı adaylarına hayırlı yolculuk ve iyi ibadetler dileyerek, yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.

Hayrabolu Müftülüğü, ilçeden bu yıl hacca gidecek 23 kişi için Güzelce Hasanbey Camisinde uğurlama töreni düzenledi.

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