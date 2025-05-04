Tekirdağ'da "Hekimlerden Bir Bahar Akşamı" konseri düzenlendi

Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Faslı Şifa Grubu tarafından düzenlenen "Hekimlerden Bir Bahar Akşam" konserine katıldı.

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