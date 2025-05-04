Tekirdağ'da "Hekimlerden Bir Bahar Akşamı" konseri düzenlendi
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Faslı Şifa Grubu tarafından düzenlenen "Hekimlerden Bir Bahar Akşam" konserine katıldı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Faslı Şifa Grubu tarafından düzenlenen "Hekimlerden Bir Bahar Akşam" konserine katıldı.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, klasik Türk müziği eserleri seslendirildi.
Hekim, mühendis ve öğretmenlerden oluşan Faslı Şifa Grubu'nun sahne aldığı konseri, katılımcılar ilgiyle izledi.
Dinleyiciler zaman zaman eserlere eşlik etti.
Konser sonunda Vali Soytürk, sahne alan gruba çiçek takdim etti.
Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.