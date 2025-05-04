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        Tekirdağ'da gönüllü gençler sahilde temizlik yaptı

        Türkiye Diyanet Vakfı'nın "İyilikle Dönüştür" sloganıyla başlattığı farkındalık projesi kapsamında, Tekirdağ'da gönüllü gençler sahilde çevre temizliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 09:40 Güncelleme: 04.05.2025 - 09:40
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        Tekirdağ'da gönüllü gençler sahilde temizlik yaptı
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        Türkiye Diyanet Vakfı'nın "İyilikle Dönüştür" sloganıyla başlattığı farkındalık projesi kapsamında, Tekirdağ'da gönüllü gençler sahilde çevre temizliği gerçekleştirdi.

        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde oluşturulan gençlik ekibi, çevre bilinci oluşturmak ve sosyal farkındalık kazandırmak amacıyla Süleymanpaşa sahilinde bir araya geldi.

        Sahile vuran atık ve çöpler, gönüllü gençler tarafından toplandı.

        Etkinlikte, doğaya karşı sorumluluk bilinci de ön plana çıkarıldı.

        Gençlik koordinatörü Murat Göktaş, projenin gençlerin hem bireysel hem de toplumsal gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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