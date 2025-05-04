Tekirdağlı balıkçılar istavrit umuduyla denize açıldı

Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan poyraz nedeniyle avlanamayan balıkçılar, rüzgarın kesilmesiyle Marmara Denizi'ne ağ atmak için açıldı.

Tekne ve ağlarının bakımlarını tamamlayan balıkçılar, istavrit umuduyla denizde nasiplerini aramaya devam edecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların şiddetli rüzgar nedeniyle zorunlu paydosunun sona erdiğini söyledi.

Balıkçıların denize ağ atmaya başladığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Şiddetli rüzgardan dolayı balıkçı arkadaşlarımız bir haftadır limanda bekledi. Bu sürede ağ bakımlarını yaparak, teknelerinin eksiklerini giderdiler. Artık yeniden nasiplerini aramaya başladılar. Balıkçılar, istavritin yanı sıra menekşe ve mezgit avlamak için denize çıktı. İnşallah güzel avcılık olur ve arkadaşlarımız kıyıya balıkla döner diye umut ediyoruz." dedi.

Balıkçı Hasan Oğuz da havanın normale dönmesiyle faaliyetlerine başladıklarını belirterek, "Nasibimize ne çıkacak bilmiyoruz. Umutla denizden ne çıkacak diye bekleyeceğiz. Bu aralar istavrit oluyor daha çok. İnşallah güzel avcılık olur." diye konuştu.