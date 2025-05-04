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        Uçmakdere hafta sonu yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor

        Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını misafir ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 14:43 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:48
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        Uçmakdere hafta sonu yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor
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        Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını misafir ediyor.

        Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede, adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuşlarını yapıyor.

        Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

        Paraşüt eğitmeni Sevda Akdağ, AA muhabirine, ziyaretçilerin yamaç paraşütüyle bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Ganos Dağı eteklerinde bulunan pistlerin, uçuş yapanlara farklı bir deneyim sunduğunu ifade eden Akdağ, "Burası ziyaretçilerin çok beğendiği, gökyüzünden insanlara eşsiz manzara sunan bir yer. Burada uçuş yapan herkes buraya bayılıyor. Herkes güzel anılarla buradan ayrılıyor." dedi.

        Yamaç paraşütü yapan Rümeysa Yeter de ilk defa uçuş yaptığını ve kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

        İstanbul'dan gelen Sena Şener ise Uçmakdere'nin doğasının harika olduğunu, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izlemenin de ayrı bir keyif olduğunu aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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