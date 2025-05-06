Tekirdağ'da özel sporcular atletizm yarışmasında ter döktü

Tekirdağ'da özel çocuklar, "Özel Sporcular Atletizm Kulüpler İl Birinciliği" yarışmasında kıyasıya mücadele etti.

Özel Sporcular Tekirdağ Temsilciliğince düzenlenen yarışmalar, Namık Kemal Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde stadyuma gelen 20 özel sporcu, eğitmenleri eşliğinde ısınma hareketleriyle hazırlıklarını tamamladı.

Uzun atlama, gülle, cirit ve 100 metre koşu kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda sporcular hem eğlenceli vakit geçirdi hem de dereceye girmek için ter döktü.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların etkinlikten büyük keyif aldığını söyledi.

Koç, yarışmaya hazırlık sürecinde antrenman programı uyguladıklarını belirterek, "Bu yarışma, çocuklarımızın hem kişisel gelişimlerine hem de sosyal hayata katılımlarına katkı sağlıyor. Türkiye'yi ve Tekirdağ'ı uluslararası düzeyde temsil etmek istiyoruz. Onların neler başarabileceğini herkese göstermek istiyoruz." dedi.