Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri aileleriyle birlikte kitap okuyor
Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri "Etkili ve hızlı okuma" kursunda aileleriyle birlikte kitap okuyor.
Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri "Etkili ve hızlı okuma" kursunda aileleriyle birlikte kitap okuyor.
Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezince Nihat Sami Banarlı Ortaokulunda 5 hafta önce "Etkili ve hızlı okuma" kursu açıldı.
Kursa çocuklarıyla katılan veliler, kurs öğretmeni eşliğinde haftada 2 gün 4 saat kitap okuyor.
Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray, AA muhabirine 2025 yılının "Aile yılı" ilan edilmesiyle çocukların ve ailelerin birlikte zaman geçirecekleri kurslar planladıklarını söyledi.
Veli ve öğrencilerin açılan kursa ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Zeray, ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve yeni kurslar açmayı planladıklarını belirtti.
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ayşe Öncül de çocukların velileriyle katıldığı kurslarda daha başarılı olduğunu dile getirdi.
Öğrencilerin bu sayede aileleriyle kaliteli zaman geçirdiğini vurgulayan Öncül, okuma üzerine güzel bir farkındalık oluşturduklarını kaydetti.
Veli Rabia Demirtaş ise kursa katılmaktan büyük keyif aldığını ifade etti.
Kurs sayesinde çocuğunun bilgisayar, tablet ve telefonda daha az vakit geçirdiğini anlatan Demirtaş, "Her yaşta hızlı ve etkili okumanın önemi çok büyük. Dijital çağın arttığı bir zamanda çocuklarımıza kitapları sevdirmek, onların hızlı okumasına, göz ve zihin koordinasyonunun arttığını görmek bizim için mutluluk verici." diye konuştu.
Öğrenci Beyza Ece Durmaz da ailesiyle birlikte kursa katılmaktan mutlu olduğunu vurguladı.
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