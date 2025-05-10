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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Topluluğu öğrencileri ve Doç. Dr. Mahmut Recep Keleş, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 09:52 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:56
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Topluluğu öğrencileri ve Doç. Dr. Mahmut Recep Keleş, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Vali Soytürk, öğrenciler ve Doç. Dr. Mahmut Keleş ile bir süre sohbet etti.

        Doç. Dr. Keleş, kendi kitabını Soytürk'e takdim etti. Vali Soytürk de teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        Soytürk, yöneticilik konusunda tecrübelerini aktararak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        - Hayrabolu'da Trafik Haftası etkinlikleri devam ediyor

        Hayrabolu ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri vatandaşlara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

        Etkinlikte, sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyma, yaya önceliği ve genel trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Hafta boyunca eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtildi.

        - NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Dinç ve Şahin makamda bir süre görüştü.

        Dinç, Yeşilay faaliyetlerine üniversitelerin desteği ve üniversite öğrencilerinin katılımını çok önemsediklerini belirtti.

        Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, toplumun sağlığı ve refahı için çalışan Yeşilay'ın faaliyetlerini takip ve takdir ettiklerini belirtti.

        Ziyaret sonunda günün anısına Şahin, Dinç'e kitap takdim etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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