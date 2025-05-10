Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Topluluğu öğrencileri ve Doç. Dr. Mahmut Recep Keleş, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Topluluğu öğrencileri ve Doç. Dr. Mahmut Recep Keleş, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Vali Soytürk, öğrenciler ve Doç. Dr. Mahmut Keleş ile bir süre sohbet etti.
Doç. Dr. Keleş, kendi kitabını Soytürk'e takdim etti. Vali Soytürk de teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Soytürk, yöneticilik konusunda tecrübelerini aktararak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
- Hayrabolu'da Trafik Haftası etkinlikleri devam ediyor
Hayrabolu ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri vatandaşlara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.
Etkinlikte, sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyma, yaya önceliği ve genel trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Hafta boyunca eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtildi.
- NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Dinç ve Şahin makamda bir süre görüştü.
Dinç, Yeşilay faaliyetlerine üniversitelerin desteği ve üniversite öğrencilerinin katılımını çok önemsediklerini belirtti.
Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, toplumun sağlığı ve refahı için çalışan Yeşilay'ın faaliyetlerini takip ve takdir ettiklerini belirtti.
Ziyaret sonunda günün anısına Şahin, Dinç'e kitap takdim etti.
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