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        Engelli derneklerinden Vali Soytürk'e ziyaret

        Tekirdağ'da faaliyet yürüten engelli derneklerinin temsilcileri, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 08:33 Güncelleme: 14.05.2025 - 08:37
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        Engelli derneklerinden Vali Soytürk'e ziyaret
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        Tekirdağ'da faaliyet yürüten engelli derneklerinin temsilcileri, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Engelliler Haftası dolayısıyla engelli dernekleri temsilcileri, Soytürk'ü ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

        Dernek başkanları çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

        Vali Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engelli bireylerin, yaşam kalitelerini yükseltmek için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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