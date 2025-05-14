Engelli derneklerinden Vali Soytürk'e ziyaret
Tekirdağ'da faaliyet yürüten engelli derneklerinin temsilcileri, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Tekirdağ'da faaliyet yürüten engelli derneklerinin temsilcileri, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Engelliler Haftası dolayısıyla engelli dernekleri temsilcileri, Soytürk'ü ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Dernek başkanları çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.
Vali Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engelli bireylerin, yaşam kalitelerini yükseltmek için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de yer aldı.
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