Tekirdağ Valisi Soytürk Ergene'de ziyaretlerde bulundu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ergene ilçesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ergene ilçesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğan Mekatronik İmalat Tasarım Taahüt Ticaret ve Limited Şirketi'ni ziyaret eden Soytürk, yönetim kurulu başkanı Mecit Yılmaz ve başkan yardımcısı Eşref Doğan Yılmaz tarafından karşılandı.
Vali Soytürk, havacılık sektörü için üretim yapan fabrikayı gezerek Yılmaz'dan fabrika hakkında bilgi aldı.
Ardından Soytürk, Ergene 1 OSB içerisinde faaliyette bulunan iç ve dış pazarlara boyalı ve baskılı örme kumaş satışı yapan Kasar Dual Tekstili ziyaret ederek, genel müdür Abdurrahman Oğuz Bilimli tarafından fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.
Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Ergene Kaymakamı Kadir Duman ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal eşlik etti.
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