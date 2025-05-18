GÜNCELLEME - Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlıdan biri tutuklandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Şarköy ilçesinde belirlenen 2 adreste arama yaptı.
Aramada, 18 kök skunk bitkisi, 532 gram skunk, 5 gram skunk tohumu, iklimlendirme çadırı, 2 fan, 4 saksı, vantilatör, nem ölçer, 17 litre bitki besleyici gübre ele geçirildi.
Operasyonda M.M.D. ve S.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.M.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.
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