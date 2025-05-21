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        Milli atlet Eylül'ün hedefi EYOF'ta madalya

        MESUT KARADUMAN - Türkiye şampiyonu 15 yaşındaki milli atlet Eylül Dönmez, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) madalya kazanmak için yoğun çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:13
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        Milli atlet Eylül'ün hedefi EYOF'ta madalya
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        MESUT KARADUMAN - Türkiye şampiyonu 15 yaşındaki milli atlet Eylül Dönmez, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) madalya kazanmak için yoğun çalışıyor.

        İlkokulda başladığı atletizme başlayan pandemi sürecinde ara vermek zorunda kalan Dönmez, salgın sonrası ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Kariyerinde Türkiye'de 50 madalya kazanmayı başaran Eylül, 3 bin 556 puanla 18 yaş altı kategorisinde Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

        Milli sporcu Dönmez, 20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya’da düzenlenecek EYOF’ta Türk bayrağını kürsüde dalgalandırmayı hedefliyor.

        - Mendil kapmaca oyununda "keşfedildi"

        Milli sporcu Eylül Dönmez, AA muhabirine okuldaki mendil kapmaca turnuvalarında antrenörünün yeteneğini fark ettiğini söyledi.

        Yetenek Taraması Projesiyle atletizme yönlendirildiğini anlatan Eylül, "Koşmaya ilgim vardı. Başladığımdan bu yana hep severek geldim. İlk Türkiye şampiyonluğumu 2022 yılında kazandım." dedi.

        Başarılarıyla adından söz ettirmek istediğini ifade eden milli sporcu, "Ülkemizi temsil etmek başlı başına gurur verici bir şey. Kürsüye çıktığımda hissettiğim o duygu, o heyecan çok güzel. Gerçekten bir şeyleri başardığını hissetmek bambaşka bir mutluluk." diye konuştu.

        Milli takıma bu sene ilk kez seçilen Eylül, "EYOF ve Avrupa Şampiyonası gibi hedeflerimiz var. EYOF'ta kürsüde yer almak istiyorum. İleriki dönemlerde ise en büyük hedefim olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

        - "Bundan sonraki hedefimiz EYOF"

        Antrenör Metin Emin de Eylül ile 6 yıldır çalıştıklarını dile getirdi.

        Eylül'ün kısa sürede çok güzel dereceler kazandığını aktaran Emin, şu değerlend-irmelerde bulundu:

        "Eylül, ilk yarışmaya katıldığında 5.28'lik bir uzun atlama derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. O zamandan bugüne kadar her yıl salonda Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bundan sonraki hedefimiz EYOF. Bu yarışma, gençler için olimpiyat niteliğinde çok önemli bir organizasyon. Hedefimiz madalya kazanmak. İnşallah kürsünün en üst basamağında yer alırız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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