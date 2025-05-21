Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da öğrencilere "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Hayrabolu tatlısı dağıtıldı

        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerine coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:14 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da öğrencilere "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Hayrabolu tatlısı dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerine coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı ikram edildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

        NKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Hamide Salha ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük öğrencilere Hayrabolu tatlısı dağıttı.

        Karaküçük, AA muhabirine, Hayrabolu tatlısının geleneksel, damaklara hitap eden bir tatlı olduğunu söyledi.

        Türk mutfağının eşsiz lezzetlere sahip olduğunu aktaran Karaküçük, coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısını farklı illerden gelen binlerce üniversite öğrencisiyle buluşturduklarını belirtti.

        Türk mutfağının lezzetlerini tanıttıklarını belirten Karaküçük, "Türk Mutfağı Haftası'nı bu güzel etkinlikle başlatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimizin coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısını üniversite öğrencilerimize ikram ettik. Şehrimizin lezzetlerini hafta kapsamında tanıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Salha ise üniversite olarak kentin önemli lezzetlerinin tanıtımına katkıda bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı
        Milli atlet Eylül'ün hedefi EYOF'ta madalya
        Milli atlet Eylül'ün hedefi EYOF'ta madalya
        Tekirdağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Tekirdağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ NKÜ'de öğrenci ve akademisyenler yangınla mücadele konusunda bilgi...
        Tekirdağ NKÜ'de öğrenci ve akademisyenler yangınla mücadele konusunda bilgi...
        Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
        Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi