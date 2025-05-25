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        Milli sporcu Ahmet Arel Barut, madalyaya yelken açmak istiyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan ve yelkende 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan 12 yaşındaki milli sporcu Ahmet Arel Barut, Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, madalya kazanmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:24
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        Milli sporcu Ahmet Arel Barut, madalyaya yelken açmak istiyor
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan ve yelkende 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan 12 yaşındaki milli sporcu Ahmet Arel Barut, Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, madalya kazanmak istiyor.

        Yelkene 6 yaşında başlayan Barut, zamanla kendisini geliştirerek yarışlara katılmaya başladı.

        Barut, katıldığı ulusal yarışmalarda 2 Türkiye şampiyonluğu, uluslararası yarışlarda da çeşitli dereceler elde etti.

        En son Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi yarışlarında aldığı derecelerle milli takıma seçilen Barut, İzmir'de 28 Mayıs-4 Haziran'da düzenlenecek 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

        Milli yelkenci, kendi ülkesinde madalya kazanarak derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Barut, AA muhabirine, yelkeni çok sevdiğini ve sürekli derecelerine yenilerini eklemek istediğini söyledi.

        Sporun içinde olmanın kendisine keyif verdiğini belirten Barut, "2019'dan bu yana yelken yapıyorum. Yelkende 2 Türkiye birinciliği kazandım. Uluslararası yarışlarda da derecelerim var. Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi yarışlarında bu sene güzel sonuçlar aldım. Bu sonuçların ortalamasında da 12 kişilik milli takım kadrosuna seçilmeye hak kazandım. Ülkemizde düzenlenecek şampiyonada derece almak istiyorum." diye konuştu.

        - Antrenör Berk Uzel: "Avrupa Şampiyonası'nda hem kulübümüzü hem ülkemizi gururla temsil edecek"

        Tekirdağ Yelken Spor Kulübü antrenörü Berk Uzel de Ahmet Arel Barut'un yelkende güzel başarılara imza attığını dile getirdi.

        Optimist Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesinin sporcular için avantaj olacağını ifade eden Uzel, şunları söyledi:

        "Sporcumuz Ahmet Arel Barut 12 kişilik milli takıma girerek ülkemizi temsil etme hakkını kazandı. Önümüzde kamp süreçleri var. Kamplara katılıyor. Sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda hem kulübümüzü hem ülkemizi İzmir Çeşme'de gururla temsil edecek. Kendisine başarılar diliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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