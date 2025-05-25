Milli sporcu Ahmet Arel Barut, madalyaya yelken açmak istiyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan ve yelkende 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan 12 yaşındaki milli sporcu Ahmet Arel Barut, Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, madalya kazanmak istiyor.

Yelkene 6 yaşında başlayan Barut, zamanla kendisini geliştirerek yarışlara katılmaya başladı.

Barut, katıldığı ulusal yarışmalarda 2 Türkiye şampiyonluğu, uluslararası yarışlarda da çeşitli dereceler elde etti.

En son Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi yarışlarında aldığı derecelerle milli takıma seçilen Barut, İzmir'de 28 Mayıs-4 Haziran'da düzenlenecek 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Milli yelkenci, kendi ülkesinde madalya kazanarak derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Barut, AA muhabirine, yelkeni çok sevdiğini ve sürekli derecelerine yenilerini eklemek istediğini söyledi.

Sporun içinde olmanın kendisine keyif verdiğini belirten Barut, "2019'dan bu yana yelken yapıyorum. Yelkende 2 Türkiye birinciliği kazandım. Uluslararası yarışlarda da derecelerim var. Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi yarışlarında bu sene güzel sonuçlar aldım. Bu sonuçların ortalamasında da 12 kişilik milli takım kadrosuna seçilmeye hak kazandım. Ülkemizde düzenlenecek şampiyonada derece almak istiyorum." diye konuştu.