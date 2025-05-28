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        Tekirdağ'da çocuklar şenlikte geleneksel oyunlarla eğlendi

        Tekirdağ'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:47
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        Tekirdağ'da çocuklar şenlikte geleneksel oyunlarla eğlendi
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        Tekirdağ'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hüseyin Pehlivan İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, mendil kapmaca, saklambaç, bezirganbaşı, çuval yarışı, ip atlama ve halk oyunları gibi çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün "mendil kapmaca" oyununu başlatmasıyla öğrenciler, dereceye girebilmek için mücadele etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin köklerden geleceğe anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

        Oyun oynamanın çocukların hayatının bir parçası olduğunu aktaran Yeniyol, "Kültürel mirasımızın geleneksel oyunlarını çocuklarımıza aktarmak en büyük idealimiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, zaten bunu öngörüyor. Çocuklarımız sadece akademik değil, zihinsel, duyusal kabiliyetlerini geliştirecek. Oyun oynayarak, bilgilerini arttıracaklar." diye konuştu.

        Geleneksel Çocuk Oyunları İl Koordinatörü Faruk Esen de bu oyunların Türk milletinin ruhunu yansıttığını belirtti.

        Türk milletinin kültürel özelliklerinin oyunlarla çocuklara anlatıldığını vurgulayan Esen, geleneksel çocuk oyunlarının kültürel miras olduğunu dile getirdi.

        Etkinlik gün boyu sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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