Tekirdağ'da polis, kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı
Tekirdağ'da Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda uyardı.
Tekirdağ'da Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karadeniz Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında üreticilerle bir araya geldi.
Üreticiler hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı bilgilendirildi.
Ekipler, satıcılara konuya ilişkin broşür de dağıttı.
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