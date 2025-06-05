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        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:37
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        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu
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        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.

        Araç yoğunluğu nedeniyle trafik, zaman zaman yavaşlıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul-Tekirdağ kara yolunda 33 ekiple görev alarak, aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sürücüleri hız limitlerine uyma, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

        Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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