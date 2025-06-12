Tekirdağ'da asayiş

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtdere Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aramalarda, 56 bin makaron, 20 kilogram kaçak tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yeri ve evde arama yaptı.

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