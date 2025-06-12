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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da 56 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 08:50 Güncelleme: 12.06.2025 - 08:50
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'da 56 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yeri ve evde arama yaptı.

        Aramalarda, 56 bin makaron, 20 kilogram kaçak tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine F.Ç'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Hayrabolu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtdere Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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