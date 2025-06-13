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        Tekirdağ'da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 21:33 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:33
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        Tekirdağ'da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.K. idaresindeki 59 DB 729 plakalı yolcu otobüsü ile F.C. yönetimindeki 59 AEA 231 plakalı kamyonet, Hatip Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde çarpıştı.

        Kazada kamyonet sürücüsü F.C. ile yolcu S.C. yaralandı.

        Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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