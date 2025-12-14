Tekirdağ'dan kısa kısa
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.
Çınarlı Mahallesi'nde yapımı süren parkta incelemede bulunan Nallar, personelden bilgi aldı.
Nallar, parkı kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.
Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, mahallede yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.
- NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Taşkoparan'a teşekkür etti.
