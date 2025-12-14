Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:20
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

        Çınarlı Mahallesi'nde yapımı süren parkta incelemede bulunan Nallar, personelden bilgi aldı.

        Nallar, parkı kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

        Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, mahallede yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.

        - NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Taşkoparan'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

