Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da karacalar ormanda fotokapanla görüntülendi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapanla 2 karaca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 15:15 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da karacalar ormanda fotokapanla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapanla 2 karaca görüntülendi.

        Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.

        Fotokapan görüntülerinde, iki karacanın ormana doğru ilerlediği anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Çerkezköy'de tefecilik operasyonu: 3 kişi gözaltında
        Çerkezköy'de tefecilik operasyonu: 3 kişi gözaltında
        Çorlu'da işçilerinden hak arayışı eylemi
        Çorlu'da işçilerinden hak arayışı eylemi
        Ganos Dağı'na ait mantar çeşitlerinin envanteri çıkarılıyor
        Ganos Dağı'na ait mantar çeşitlerinin envanteri çıkarılıyor
        Tekirdağ'da devrilen otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı
        Tekirdağ'da devrilen otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı