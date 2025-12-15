Tekirdağ'da devrilen otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde devrilen otomobilin ikiye bölündüğü trafik kazasında sürücü yaralandı.
A.H. idaresindeki 59 UN 504 plakalı otomobil, Çerkezköy-Pınarça kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada otomobil ikiye bölündü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi.
