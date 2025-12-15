Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da devrilen otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde devrilen otomobilin ikiye bölündüğü trafik kazasında sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 10:39 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:39
        Tekirdağ'da devrilen otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı
        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde devrilen otomobilin ikiye bölündüğü trafik kazasında sürücü yaralandı.

        A.H. idaresindeki 59 UN 504 plakalı otomobil, Çerkezköy-Pınarça kara yolunda şarampole devrildi.

        Kazada otomobil ikiye bölündü.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi.

