        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 47 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 47 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 12:16 Güncelleme: 14.12.2025 - 12:16
        Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 47 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 47 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 47 şüpheli yakalandı.

        işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

