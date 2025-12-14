Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.T, M.G. ve Ç.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.