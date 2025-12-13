Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Çorlu Çayı'nda kaçak atık su deşarjına karşı denetim yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin bölgede çevre kirliliği ve atık su deşarjlarına ilişkin denetimleri sürüyor.

Ekipler, bölgeyi dron ile görüntüleyerek, Çorlu Çayı'ndan numune aldı.

Çorlu Çayı'na yapılabilecek kaçak deşarj ve mevzuat sınır değerlerine aykırı deşarjlara 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği idari işlemler uygulanacağı belirtildi.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer'e ziyaret

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'i ziyaret etti.

Onar ve Yüceer makamda bir süre sohbet etti.

Ziyarette Onar'a, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşlik etti.