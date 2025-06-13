Tekirdağ'da Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat konser verdi

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, unutulmaz bir festivale tanıklık ettiklerini söyledi.

Programda ilk olarak müzik grubu "Yüksek Sadakat" sahne aldı. Daha sonra sanatçı Zeynep Bastık, sevilen şarkılarını seslendirdi.

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