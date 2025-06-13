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        Tekirdağ'da Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat konser verdi

        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 23:51 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:51
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        Tekirdağ'da Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat konser verdi
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        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat sahne aldı.

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamındaki konser, sahil dolgu alanında gerçekleşti.

        Programda ilk olarak müzik grubu "Yüksek Sadakat" sahne aldı. Daha sonra sanatçı Zeynep Bastık, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, unutulmaz bir festivale tanıklık ettiklerini söyledi.

        Festival, 15 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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