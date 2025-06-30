Tekirdağ'da denizde mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişiyi kurbağa adamlar kurtardı

Sağlık ekiplerine teslim edilen A.T, S.T, H.H.T. ve M.T, ilk müdahalelerinin ardından Marmaraereğlisi ve Çorlu devlet hastanelerine kaldırıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

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