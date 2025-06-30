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        Tekirdağ'da denizde mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişiyi kurbağa adamlar kurtardı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şişme botla açıldıkları denizde rüzgar nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli kurbağa adamlar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:11
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        Tekirdağ'da denizde mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişiyi kurbağa adamlar kurtardı
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şişme botla açıldıkları denizde rüzgar nedeniyle mahsur kalan 3’ü çocuk 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli kurbağa adamlar tarafından kurtarıldı.

        Çeşmeli Mahallesi'ndeki NATO Limanı'ndan şişme botla denize açılan A.T. (45), S.T. (16), H.H.T. (14) ve M.T. (12), şiddetli rüzgar sebebiyle kıyıya dönemedi.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

        Kurbağa adamlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucu yaklaşık 2 mil açıktaki 4 kişi, güvenli şekilde bota alınarak kıyıya çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen A.T, S.T, H.H.T. ve M.T, ilk müdahalelerinin ardından Marmaraereğlisi ve Çorlu devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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