Tekirdağ'da lavanta şenliği düzenlendi

Tekirdağ’da mor rengin hakim olduğu lavanta tarlasında şenlik düzenlendi.

Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Karahisarlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları gösterileri, ritim gruplarının performansları ve yerel sanatçıların konserleriyle renkli anlar yaşandı.

Katılımcılar, yöresel kıyafetler giyerek mor tarlada kurulan dekorlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf tutkunları ise lavanta tarlasının sunduğu görsel şöleni en iyi şekilde karelemek için objektiflerini doğaya çevirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, etkinlikte yaptığı konuşmada, Trakya'nın ilkbahar ve yaz aylarında sunduğu renk cümbüşüne dikkat çekerek, "Kanola, ayçiçeği, lavanta, kiraz, üzüm gibi ürünler doğaya eşsiz tonlar katıyor. Bugün de lavanta bahçesinde hem doğayla iç içe olmak hem de güzel anılar biriktirmek için bir aradayız." dedi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu da lavanta tarlalarının fotoğrafçılar için eşsiz bir doğal stüdyo olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin görsel sanatlara katkı sunduğunu ifade etti.