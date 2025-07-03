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        Tekirdağ'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:26 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:26
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        Tekirdağ'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Mestanlar Mahallesi Karabayır mevkiinde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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