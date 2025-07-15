Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi otelde ağır yaralı bulundu

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, A.T’nin Namık Kemal Bulvarı üzerindeki bir otelde olduğu tespit edildi.

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