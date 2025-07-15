Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi otelde ağır yaralı bulundu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine kayıp olarak aranan kişi otel odasında ağır yaralı halde bulundu.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine kayıp olarak aranan kişi otel odasında ağır yaralı halde bulundu.
Kızılpınar Mahallesi’nde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan A.T'nin (30) yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmada, A.T’nin Namık Kemal Bulvarı üzerindeki bir otelde olduğu tespit edildi.
Otele giden polis ve jandarma ekipleri, A.T'yi odasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış halde buldu.
A.T, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.