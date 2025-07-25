Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 162 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 162 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 162 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da 162 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde yaptıkları aramada 162 bin makaron ve 15 kilogram tütün ele geçirdi.

        İş yeri sahibi A.K. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nemistan!
        Nemistan!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        Beşiktaş turu zora soktu!
        Beşiktaş turu zora soktu!
        "Solskjaer tercihleriyle intihar etti!"
        "Solskjaer tercihleriyle intihar etti!"
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Sıcak ve rüzgarlı!
        Sıcak ve rüzgarlı!
        İtalyan Senatosu kadın cinayetleri tasarısını onayladı
        İtalyan Senatosu kadın cinayetleri tasarısını onayladı
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        "Bizim için hayal kırıklığı oldu!"
        "Bizim için hayal kırıklığı oldu!"

        Benzer Haberler

        Şarköy'de orman yangınından etkilenen çiftçilere saman desteği
        Şarköy'de orman yangınından etkilenen çiftçilere saman desteği
        Tekirdağ'da pikabın kaldırımda yürüyen yayalara çarpması kamerada
        Tekirdağ'da pikabın kaldırımda yürüyen yayalara çarpması kamerada
        Tekirdağ'da denizde 1 kişinin cansız bedeni bulundu
        Tekirdağ'da denizde 1 kişinin cansız bedeni bulundu
        Tekirdağ'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Tekirdağ'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        4.25 promil alkollü doktorun kullandığı kamyonet, kaldırımda yürüyen 2 kişi...
        4.25 promil alkollü doktorun kullandığı kamyonet, kaldırımda yürüyen 2 kişi...
        Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon sürücüsü tutuklandı
        Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon sürücüsü tutuklandı