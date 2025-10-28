Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini arttırdı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Çorlu-Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.
Hava sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
