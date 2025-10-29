Habertürk
        Tekirdağ'da el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı

        Tekirdağ'da el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı

        Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı.

        Giriş: 29.10.2025 - 08:42 Güncelleme: 29.10.2025 - 08:42
        Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurslarına katılan kursiyerlerin Cumhuriyet konulu el sanatları ve Tekirdağ Fotoğraf Derneği'nin "Eski-Yeni Tekirdağ Fotoğrafları" sergisi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Vali Recep Soytürk, açılışın ardından el sanatları sergisini gezerek kursiyerlerle sohbet etti.

        Ardından "Eski-Yeni Tekirdağ Fotoğrafları" sergisini gezen Vali Soytürk, Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu'ndan fotoğraflarla ilgili bilgi aldı.

        Sergilerde çok güzel çalışmaların yer aldığını aktaran Soytürk, sergilerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

