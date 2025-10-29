Tekirdağ'da el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı
Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı.
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurslarına katılan kursiyerlerin Cumhuriyet konulu el sanatları ve Tekirdağ Fotoğraf Derneği'nin "Eski-Yeni Tekirdağ Fotoğrafları" sergisi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu.
Vali Recep Soytürk, açılışın ardından el sanatları sergisini gezerek kursiyerlerle sohbet etti.
Ardından "Eski-Yeni Tekirdağ Fotoğrafları" sergisini gezen Vali Soytürk, Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu'ndan fotoğraflarla ilgili bilgi aldı.
Sergilerde çok güzel çalışmaların yer aldığını aktaran Soytürk, sergilerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
