Tekirdağ'da el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı

Sergilerde çok güzel çalışmaların yer aldığını aktaran Soytürk, sergilerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurslarına katılan kursiyerlerin Cumhuriyet konulu el sanatları ve Tekirdağ Fotoğraf Derneği'nin "Eski-Yeni Tekirdağ Fotoğrafları" sergisi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.