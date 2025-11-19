Habertürk
        Gıda üretim tesislerinde yanlış ilaçlamalar ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, gıda üretim ve toplu yemek hazırlama tesislerinde yapılan yanlış ilaçlamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:48 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:48
        Gıda üretim tesislerinde yanlış ilaçlamalar ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir
        Prof. Dr. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle restoran, fırın ve pastanelerde haşerelere karşı yürütülen ilaçlamalarda yalnızca Bakanlık onaylı firmaların görev yapması gerektiğini söyledi.

        Yanlış uygulamaların doğrudan tüketici sağlığını tehdit ettiğini belirten Yılmaz, ekipman ve üretim alanlarının hijyen standartlarına uygunluğunun da kritik olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Kontrol mekanizması ham maddenin tesise girişinden tüketiciye ulaşmasına kadar bütün aşamaları kapsamalı. Kullanılan ilaçların da onaylı olması zorunlu. Kurallara uyulmazsa ciddi gıda zehirlenmeleriyle karşılaşabiliriz." dedi.

        Risk grubundaki ürünlere de değinen Yılmaz, tavuk eti, midye, kremalı tatlılar, mayonez ve salata çeşitlerinin uygunsuz koşullarda hızla bozulabildiğini, bu ürünlerin tüketici açısından daha hassas takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Coğrafi işaretli ürünlerin güvenilirlik açısından avantaj sunduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu ürünlerde hem üretim kalitesi hem de denetim süreçleri daha sıkıdır. Bu nedenle tüketiciler markalı ve tescilli ürünlere yönelerek riskleri azaltabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

