Tekirdağ'da fabrikadan bakır kablo çaldığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikadan bakır enerji kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir fabrikadan piyasa değeri 1 milyon lira olan bakır enerji kablosu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Fabrikanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kabloları çalanların Z.K, H.K, İ.P. ve S.Ç. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına söz konusu alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.