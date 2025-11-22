Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Pelin öğretmen 11 yıldır "çocuklarım" dediği kedileri besliyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da beden eğitimi öğretmeni Pelin Gül, okul bahçesi ve sokakta "çocuklarım" dediği kedileri her gün besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:12 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pelin öğretmen 11 yıldır "çocuklarım" dediği kedileri besliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da beden eğitimi öğretmeni Pelin Gül, okul bahçesi ve sokakta "çocuklarım" dediği kedileri her gün besliyor.

        Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu’nda görev yapan Gül, 11 yıl önce sokaktaki sahipsiz kedileri beslemeye başladı.

        Gül, daha sonra okul bahçesinde yardıma muhtaç 2 kediye de sahip çıkarak onlara kedi evi yaptı.

        Okul bahçesindeki iki kediyi öğrencilerle birlikte besleyen Gül, onlara hayvan sevgisi kazandırmaya da özen gösteriyor.

        Gül, aynı zamanda yaralı ve bakıma muhtaç kedilerin tedavilerini de yaptırırken, bazı kedileri de sahiplendiriyor.

        Okuldaki mesaisinin ardından Gül, her gün belirlediği noktalara giderek kedileri besliyor.

        Öğretmen Pelin Gül, AA muhabirine, kedileri beslemekten keyif aldığını söyledi.

        Her zaman yardıma muhtaç hayvanlara el uzatmaya çalıştığını belirten Gül, "Hasta, halsiz olan kedilere okulda bakmaya başladık. Bir, iki derken baktık ki gerçekten yardıma muhtaç çok hayvan var. Şimdi onlar için güzel bir kedi evi yaptık. Mamalarını, sularını taze taze koyuyoruz çocuklarımızla. Bunlar için görevli öğrencilerimiz de var, gönüllü öğrencilerimiz, gönüllü velilerimiz var." dedi.

        Gül, okul çevresinde bulunan 12 kedinin de gerekli bakımlarını yaptırdıktan sonra sahiplendirdiklerini anlattı.

        Okul bahçesinden ayrılmayan 2 kediye yıllardır bakmaya devam ettiklerini vurgulayan Gül, "Aşılarını ve düzenli kontrollerini yaptırıyoruz. İç ve dış parazitleri ile yılda bir de aşılarını yaptırıyoruz. Aşı takvimini muhakkak uyguluyoruz. Hepsinin karnesi de var. Çocuklar da kediler için çok duyarlı. Son 2 yılda bu duyarlılıkları çok arttı. Onlara biz de hayvan ve doğa sevgisini aşılıyoruz. Doğayı, hayvanı, insanı sevmekle başlıyor her şey diyoruz." ifadesini kullandı.

        Gül, 11 yıldır kedileri çocuğu olarak gördüğünü, onlara bakmaya çalıştığını aktardı.

        Her gün düzenli olarak kedileri beslediğini belirten Gül, şunları kaydetti:

        "Her gün rutinde beslediğim 50 kedim var. Onları da aksatmamaya çalışıyoruz. Beni ayak sesimden ya da kendi sesimden tanıdıklarını düşünüyorum. Seslenince hepsi geliyor. Aslında onlar da benim için birer çocuk. Yani kendi öğrencimle burada ders işliyoruz. Dersimiz bittikten sonra biliyorum ki onlar da beni bekliyor. Günlük rutinimde ben nasıl kahvaltımı ediyorsam artık kedileri beslemek de bende öyle bir yer edindi. Mesai bittiği zaman diyorum ki evet benim için daha bitmedi. Gidip onların beslemelerini yapıyorum. Ondan sonra rahat bir şekilde eve gidebiliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?

        Benzer Haberler

        'Alüminyum fosfit, kimyasal ve çok tehlikeli bir madde; gaz haline geçerek...
        'Alüminyum fosfit, kimyasal ve çok tehlikeli bir madde; gaz haline geçerek...
        Muratlı'da gıda işletmeleri mercek altında
        Muratlı'da gıda işletmeleri mercek altında
        Şehri ayağa kaldıran hırsızlık zinciri Esnaf 'Camları kırmayın, kasada para...
        Şehri ayağa kaldıran hırsızlık zinciri Esnaf 'Camları kırmayın, kasada para...
        Tekirdağ'da değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da ilaç sektörü temsilcileri bir araya geldi
        Tekirdağ'da ilaç sektörü temsilcileri bir araya geldi