        Tekirdağ'da değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı başkanlığında, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 09:28 Güncelleme: 22.11.2025 - 09:33
        Tekirdağ'da değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı başkanlığında, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

        Emniyette gerçekleştirilen toplantıda, kentin huzur ve güven ortamının devamı için alınması gereken ilave tedbirler ve yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

        Uyuşturucuyla mücadele, aranan şahıslar, asayiş olayları ve düzensiz göçle mücadele konularının ele alındığı toplantıya, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

