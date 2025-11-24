Doğuş öğretmen, öğrencilerini akıl ve zeka oyunlarıyla ekrandan uzak tutuyor

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da Mevlana İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Doğuş Başaraner, öğrencilerini akıl ve zeka oyunlarına yönlendirerek telefon, tablet ve televizyondan uzak tutmayı hedefliyor.

Başaraner, öğrencileriyle yürüttüğü uygulama kapsamında her gün derslerde akıl yürütme, strateji geliştirme ve problem çözme becerilerini destekleyen oyunlara yer veriyor.

Okulda 2018 yılında hayata geçirilen uygulama kapsamında öğrenciler, gün içinde belirlenen zaman dilimlerinde akıl yürütme, hafıza, strateji ve problem çözme odaklı oyunlar oynuyor. 7 yılda toplam 225 öğrenci bu programa dahil oldu.

Okul yönetiminin yaptığı takip çalışmasına göre, uygulamaya düzenli katılan öğrencilerin telefon, tablet ve televizyon başında geçirdiği süre ortalama yüzde 30 azaldı.

Mevlana İlkokulu Müdürü İlyas Yılmaz, AA muhabirine, programın okul kültürüne olumlu katkı sağladığını söyledi.

Zeka oyunları sınıfı kurulduktan sonra özellikle küçük yaş grubunda ekran bağımlılığıyla ilgili ciddi azalma gördüklerini belirten Yılmaz, "Öğrencilerin derse odaklanma performansları arttı." dedi.

"Öğrenciler arkadaşlarıyla eşli ve grup oyunlarıyla birlikte daha çok zaman geçiriyorlar. Boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmış oluyorlar. Sosyalleştikten sonra duygusal anlamda rakip oluyor ve başarı geliyor. Başarı geldikçe öğrencilerimizin özgüvenleri gelişiyor. Bu şekilde zeka oyunlarıyla zaman geçiriyorlar. Tablet, telefon ve televizyondan uzak durmuş oluyorlar. Evde velileri bu işin içine kattığımız sürece daha yararlı olacağını, akıl ve zeka oyunlarının verimli şekilde geçeceğine inanıyorum."

Ekran karşısında geçirilen uzun sürelerin çocukların gelişimini gölgelediğini ifade eden Başaraner, şunları kaydetti:

Akıl ve zeka oyunlarının öğrencilerin bilişsel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını aktaran Başaraner, "Bizler, elimizden geldiğince çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Sosyalleşme ve duygusal açıdan zeka oyunları önemli." dedi.

Başaraner de ders aralarında ve gün sonlarında öğrencileriyle okul içerisinde bulunan akıl ve zeka oyunları sınıfında vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Başaraner, akıl ve zeka oyunlarının çocukların hem dikkat becerilerini hem de sosyal iletişimlerini güçlendirdiğini belirtti.

İstanbul'da 15-16 Kasım'da 32 ilden 119 öğretmenin katılımıyla düzenlenen Türkiye Öğretmenler Arası Zeka Oyunları Turnuvası'nda Türkiye ikincisi olduğunu anımsatan Başaraner, çalıştırdığı öğrencileri 3 kere Türkiye finallerine gönderdiğini, okul dışında bireysel ve takım olarak Türkiye dereceleri almış öğrencilerinin olduğunu kaydetti.

Öğrencileri tarafından "Zeka oyunları öğretmeni" olarak anıldığını aktaran Başaraner, "Ben normalde sınıf öğretmeniyim ama bahçede ya da dışarıda, 'zeka oyunları öğretmenimiz geldi' diyorlar. Bazen ismimi unutuyorlar. Adımız zeka oyunları öğretmeni. Burada çocuklarla verimli zaman geçirdiğimiz için bir an önce zeka oyunları sınıfına gelelim istiyoruz." dedi.

Mevlana İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Aslıhan Kumsallı ise veliler arasında zeka oyunlarına olan ilginin hızla arttığını belirterek, "Evde de bu tarz oyunları oynamaya başladık. Çocuklarımız akşamları daha az ekran karşısında vakit geçiriyor. Bu, aile içi iletişime de olumlu katkı sağlıyor." diye konuştu.